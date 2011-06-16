Тігіпко прогнозує, що ВР до кінця сесії ухвалить пенсійну реформу в цілому

Віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що в цілому Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» буде ухвалено наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні під час брифінгу у парламенті.

«Зараз протягом тижня ми повинні подивитися на ті пропозиції, які будуть внесені, відпрацювати разом з профільним комітетом і після цього на останньому пленарному тижні з 5 по 8 липня ми повинні ухвалити закон в цілому», - сказав він.

С.ТІГІПКО зауважив, що, безумовно, без емоцій такі питання, як пенсійна реформа, обговорюватися не можуть.

«Але мені сподобалося, що, врешті-решт, більшість Верховної Ради відповідально підійшла до долі наших пенсіонерів», - сказав віце-прем’єр.

Він наголосив, що зараз стоїть завдання з відпрацювання пропозицій, які будуть подані між першим та другим читаннями.