Литвин попросив путатів поводитися пристойно з працівниками держохорони

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить народних депутатів не застосовувати протиправних дій до працівників держохорони під час проходження контролю при вході до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, спроби працівників держохорони запитати у деяких народних депутатів посвідчення «наражаються на непристойні висловлювання, твердження, що вождів мають знати в обличчя». «Я вважаю, що це неподобство потрібно негайно припинити і матерні слова, які застосовують народні депутати, залишити в разі такого рівня виховання для своїх рідних і близьких», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер закликав не торкатися працівників держохорони руками, не тягати їх за форму, оскільки це не личить народному депутату. «Я попереджаю вас, якщо будуть застосовуватися до народного депутата відповідні заходи у зв’язку з такою поведінкою, щоб потім не було проблем», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, він віддасть фракціям доповідні записки щодо конкретних депутатів і нехай фракції розбираються.

Голова ВР спочатку не хотів називати прізвища народних депутатів, які були помічені у таких діях, однак після наполягань інших депутатів повідомив, що це член фракції НУ-НС Іван СТОЙКО і член групи «Реформи заради майбутнього» Геннадій ЗАДИРКО.