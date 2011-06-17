Українці зможуть перебувати на території Словаччини до 90 днів без віз - угода

Жителі прикордонних із Словаччиною територій зможуть перебувати на її території до 90 днів без віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в угоді між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, підписаній сьогодні у Братиславі в присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВИЧА.

Положеннями угоди передбачається збільшення терміну безперервного перебування громадян обох країн у прикордонних зонах держав з 30 до 90 днів протягом 180 днів, запроваджується безкоштовний порядок оформлення дозволів компетентних органів сторін на місцевий прикордонний рух, а також зменшення терміну розгляду заяв громадян про оформлення зазначених дозволів з 60 до 30 днів.

Реалізація положень угоди сприятиме подальшому розвитку контактів між мешканцями прикордонних районів обох держав та забезпечуватиме покращення умов поїздок громадян України до Словаччини у режимі місцевого прикордонного руху.

Зазначена угода є першим двостороннім міжнародним документом, яким вносяться зміни до існуючих двосторонніх угод про місцевий прикордонний рух, укладених Україною з державами Європейського Союзу.