Дефіцит бюджету ПФ скоротився на 40% - до 17,8 млрд. грн. – Мінсоцполітики

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік становить 17,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

«Більш ніж на 40% дефіцит Пенсійного фонду в 2011 році скоротився, порівняно з дефіцитом в 2010 році», - зазначив В.НАДРАГА.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік збільшився, порівняно з очікуваним результатом в 26,6 млрд. грн, до майже 37,5 млрд. грн.

«У 2009 р. було 30 мільярдів гривень (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН), в 2010... - 37 млрд. 482 млн.., - повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року в уряді чекали, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26,6 млрд. грн., а в 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи – 18 млрд. грн. Крім того, в уряді обіцяють, що в результаті пенсійної реформи в 2014 році бюджет ПФ може бути бездефіцитним.