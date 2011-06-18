Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав медиків з професійним святом і нагадав, що реформування сфери охорони здоров’я є пріоритетом реформ

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Звертаючись до медиків Президент зазначив: «Сьогодні вам доводиться працювати у надзвичайно складних умовах. Система охорони здоров`я з хронічними хворобами та змарнованим часом на швидке одужання може перетворитися на безнадійного пацієнта. Саме тому пріоритетним завданням програми реформ визначено докорінну модернізацію медичного обслуговування, мета якої – зробити медицину доступною і якісною для кожної української сім`ї».

Глава держави зауважив, що ключовою тезою реформи є «гідна заробітна плата і соціальні гарантії для медичних працівників». «Сподіваюся на ваше розуміння тривалості процесу реформування, адже тільки зростання економіки забезпечить суттєве збільшення фінансування галузі», – йдеться у привітанні глави держави.

«Щоденна сумлінна робота усіх працівників галузі охорони здоров`я, їх високий професіоналізм та відданість справі – це запорука кращого майбутнього України. Адже здоров`я нації – наше найбільше багатство», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ і побажав медикам міцного здоров`я, добра та успіхів на благо українського народу.