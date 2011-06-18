Комуністи проводитимуть акції протесту проти пенсійної реформи - Симоненко
14:05, 18 червня 2011Соцполітика
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Комуністи проводитимуть акції протесту проти прийняття пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО на прес-конференції.
Він наголосив, «треба піднімати людей».
«Ми, комуністи, готові до цього і будемо цим займатися», - додав він.
П.СИМОНЕНКО підкреслив: «Ми будемо організовувати протестні виступи, щоб не відбулося прийняття цієї пенсійної реформи».
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 червня ВР ухвалила в першому читанні законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який був поданий Кабінетом міністрів України.
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