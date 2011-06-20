Кожний четвертий житель села виїжджає на заробітки – дослідження

Кожний четвертий житель українського села виїжджає на заробітки в інші населені пункти або за кордон.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного Інститутом Горшеніна.

Відповідно до даних, більшості жителів українських сіл (76,2%) не доводилося виїжджати на заробітки. При цьому чверть сільських жителів (23,8%) виїжджає на заробітки. З них заробляють у містах України більше 11,0% опитаних, 6,7% респондентів виїжджають до Росії, а 6,5% – до Європи. До іншого села з метою заробітку виїжджають 1,9% респондентів, до іншої країни світу – 1,1% сільських жителів.

З тих жителів села, які виїжджають на заробітки, раз на рік і рідше роблять це 34,2%. Щодня відправляються на заробітки 21,8%, кілька разів на рік – 14,9% респондентів. Виїжджають на заробітки раз на місяць і частіше 11,5% сільських жителів.

З тих жителів села, які виїжджають на заробітки, 37,7% залишають рідне село на термін декілька місяців і більше. Проводять на заробітках місяць і більше 17,0% респондентів, до тижня - 6,7%, до місяця - 6,5% опитаних. Виїжджають на заробітки терміном на один день 21,8% жителів українських сіл.

Коментуючи результати дослідження, народний депутат України від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ назвав основну причину, яка змушує селян виїжджати на заробітки, - відсутність робочих місць. Але змінити ситуацію в нашій державі, на його думку, непросто. За його словами, ніхто жодних нових робочих місць у селі не створював, не створює і не збирається створювати. «Інвестиції в село не йдуть, нічого не відкривається, транспорт дорогий і збитковий. Немає зайнятості, немає збуту продукції, яку вони вирощують. Не кожний же до базару довезе. А якщо довезе, то бензин і транспорт обійдуться дорожче, ніж сама продукція, яку він виростив. Змінити ситуацію можна, тільки не в нашій країні. Потрібна зайнятість населення. Якщо люди матимуть роботу, звичайно, ніхто не виїжджатиме. Потрібно робити те, що робив Радянський Союз – створювати малі філії підприємств. Зараз це можна робити інвесторам – давати пільги або, як у багатьох областях, встановлювати режим пріоритетного інвестування, встановлювати податкові канікули. Маса програм, які можна робити сьогодні. Але в тому-то й питання, що нічого не робиться. Тому й такі негативні соціологічні дані», - вважає народний депутат.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне становище сучасного українського села» було проведене Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня по 15 квітня 2011 року. Загалом, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах розташованих у 24 областях України й АР Крим, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.