Близько 44 млн. біженців зареєстровано у світі у 2010 році - доповідь ООН

Кількість біженців у 2010 році становила 43,7 мільйона осіб, причому 80% з них - жителі країн, що розвиваються.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться у доповіді управління верховного комісаріату ООН у справах біженців (УВКБ), опублікованій у Всесвітній день біженців, який відзначається у понеділок.

У 2009 році їх число становило - 43,3 мільйони.

Як наголошується в доповіді, кількість осіб, які не мають громадянства, у 2010 році становила 3,5 мільйона осіб. При цьому, згідно з неофіційними даними, їх було 12 мільйонів.

Кількість осіб, переміщених усередині країни, становила 27,5 мільйона, тих, що шукають притулку, - 850 тисяч осіб, зазначається у доповіді.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) - провідна гуманітарна установа в системі ООН з надання допомоги біженцям. Його найважливішою функцією є надання міжнародного захисту - спроба забезпечити повагу до основних прав людини щодо біженців, зокрема отримання притулку, а також недопущення примусового повернення нікого з них до країни, де вони мають підстави побоюватися репресій.

У 1951 році Управління верховного комісара ООН у справах біженців запропонувало до ратифікації конвенцію "Про статус біженців", в якій визначено права людей, які вимушено залишають свою домівку, і обов'язки держав щодо цих людей. З того часу конвенцію ратифікувало понад 140 держав.