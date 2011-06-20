Росія і ЄС складають план переходу до безвізового режиму – Лавров

Москва. Росія і Європейський Союз складають план переходу до безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сказав на прес-конференції в Москві.

«В результаті наполегливої роботи експертів на саміті (Росія-ЄС - УНІАН) у Нижньому Новгороді, який відбувся буквально кілька днів тому, керівники Росії і ЄС констатували прогрес у складанні спільного переліку кроків, здійснення яких дозволило б перейти до безвізового режиму», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, зараз завершується узгодження цього переліку.

Глава МЗС РФ відзначив, що Росія виступає за те, щоб цей перелік був конкретним, і виконання всіх його пунктів означатиме автоматичний перехід до безвізового режиму.

Він нагадав, що ще в 1990 році ОБСЄ в своїх деклараціях на вищому рівні проголосило принцип свободи пересування, спрощення візових режимів, проте з тих пір зроблено не багато.

С.ЛАВРОВ нагадав, що РФ і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму. При цьому він зазначив, що пора перейти до безвізового режиму.

«Ми б вважали за краще мати безвізовий режим на всьому євроатлантичному просторі», - сказав він.