Єврокомісія не коливатиметься у разі загрози "Шенгену"

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ обіцяє, що Єврокомісія не коливатиметься у разі загрози Шенгенським правилам. Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у листі Ж.М.БАРРОЗУ на ім`я Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПЕЯ, відправленому напередодні запланованого на 23-24 червня засідання Європейської Ради.

У своєму посланні Президент Єврокомісії відзначив, що свобода пересування дає великі можливості для громадян ЄС як у сфері подорожей, так і у питаннях роботи і ведення бізнесу.

“Комісія не коливатиметься, якщо щодо цих базових основ Європейського проекту виникнуть питання», - підкреслив Ж.М.БАРРОЗУ.

При цьому він відзначив необхідність солідарності і розділення відповідальності за ситуацію на зовнішніх кордонах ЄС, яка має передбачати взаємну довіру країн - учасниць Шенгенської зони до зобов`язань одна до одної і до здатності реалізовувати схвалені заходи на практиці.

Ж.М.БАРРОЗУ також висловився за створення ефективної системи надання притулку, що гарантує при цьому однакове ставлення до тих, хто просить про надання притулку.

Як повідомляв УНІАН, європейські країни почали обговорювати можливість відновлення контролю в рамках Шенген після масового напливу африканських мігрантів з Італії до Франції в квітні цього року.

Після революцій на початку цього року у Єгипті, Тунісі та Лівії десятки тисяч мігрантів морським шляхом почали прибувати до Італії, звідки пізніше намагалися потрапити до Франції.

Довідка УНІАН. Заснована в 1985 році Шенгенська зона, в межах якої немає прикордонного контролю, нині об’єднує 22 із 27 держав Євросоюзу та Ісландію, Норвегію, Швейцарію і Ліхтеншейн.

Консульства Польщі, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, видають українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони.