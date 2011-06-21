В Україні буде застосована шокова терапія - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в Україні буде застосована шокова терапія під час проведення реформ.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Правда» (Словаччина), повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він навіть пожертвувати втратою популярності заради змін на краще в майбутньому, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “Я ніколи не піду на те, щоб брехати людям. Я завжди їм говорю правду. Це мій принцип, якому я ніколи не зраджував”.

За його словами, “модернізація країни, підвищення економічного рівня і, тим самим, поліпшення життя людей - це саме та програма, з якою я вступив до передвиборчої боротьби”. Він додав, що “країна була хвора” і “необхідне було лікування”.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “У мене не було вибору. Мені довелося лікувати ефективно, і отже, тільки хірургічним методом. Він неприємний і супроводжується болем. Але, з іншого боку, – це ефективна процедура”.

За його словами, мета започаткованих реформ - розвиток сучасної європейської демократичної країни, яка також стане високорозвиненою і конкурентоспроможною.

На запитання щодо бюрократії, яка перешкоджає реформам, Президент зазначив, що “проблема нездатних або некомпетентних чиновників існує в кожній країні”. За його словами, “подолати цю проблему можна на виборах”.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: “Усе моє попереднє життя було боротьбою. Я вже звик до цього. Для мене головне: боротьба має бути у межах правил”.