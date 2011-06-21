Суд знову переніс справу активіста Податкового майдана. Він вже 7 місяців під вартою

Призначене на 20 червня засідання Печерського районного суду Києва у справі активного учасника Податкового Майдану Сергія КОСТАКОВА, який вже 7 місяців перебуває під вартою, перенесене на 11 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, суд переніс розгляд справи «у зв`язку з тим, що суддя Кристина ТАРАСЮК перебуває у дорадчій кімнаті у справі, яка розпочалася минулої п`ятниці і дотепер не закінчилася».

Раніше судові засідання неодноразово відкладалися, зокрема двічі через непояву свідків звинувачення, які є співробітниками Міністерства внутрішніх справ.

Після звернення народного депутата України Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ («БЮТ-Батьківщина») до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА сьогодні на судове засідання з`явилися свідки, які є співробітниками міліції. Незважаючи на це, судове слухання в черговий раз було перенесене.

Як повідомлялося раніше, Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Печерського районного суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу С.КОСТАКОВУ на підписку про невиїзд. Під клопотанням підписалися 11 народних депутатів України. Аналогічне клопотання Н.КОРОЛЕВСЬКА подала до Печерського суду 6 травня.

Також народний депутат звернулася до міністра внутрішніх справ з проханням забезпечити явку свідків-міліціонерів для надання свідчень в суд і ознайомлення сторони захисту з ключовими матеріалами слідства. Н.КОРОЛЕВСЬКА направила запит до генерального прокурора України з проханням провести всебічну перевірку діяльності правоохоронних органів при розслідуванні справи С.КОСТАКОВА, а також до Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням втрутитися в ситуацію і сприяти відновленню законних прав С.КОСТАКОВА.

С.КОСТАКОВА було затримано 1 грудня минулого року після подій на Майдані, коли підприємці проводили акцію протесту проти фіскальної політики держави. Його було затримано по звинуваченню у хуліганстві за нібито пошкодження чужого автомобіля під час акції.