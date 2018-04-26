"Соціальні" позови: платити не будуть, і суд не допоможе...

Соціальні виплати - передвиборна паличка-виручалочка для українських політиків. Вони навчилися користуватися нею як справжні фокусники. Правда, фокусники для них не зовсім відповідний термін, швидше, пройдисвіти. Усі їхні передвиборні загравання з електоратом обертаються бюджетними маніпуляціями, які, як показало життя, закінчуються урізанням обіцяних грошей. Причому з кожним роком професіоналізм факірів вдосконалюється. Наприклад, нинішня влада не впала в депресію від навислих над країною боргів, дефіциту держбюджету на всіляких рівнях, а стала ретельно розробляти законодавство в правильному для неї напрямі – вона не скорочуватиме численні допомоги, а набагато крутіше - обмежить виплату в принципі. Та так все вишукано у зведеннях законів виписано, що й комар (у вигляді європейських судів, які завалені позовами українців) носа підточити не зможе. Причому найдратівливішим моментом у всій цій історії є те, що «ілюзіоністи» у своїх вступах продовжують декларувати - жити будемо краще, до чергового періоду в році (люблять говорити до осені, зими...) доходи українців зростуть, ми постараємося. Від таких обіцянок очікуєш одних неприємностей. Мета верхів зрозуміла - вийти сухими з води з мінімальними втратами і максимально задоволеними потребами. Незрозуміло інше - що робити нам, в принципі головної складової, не побоюся цього слова, величі держави - народу?..

Ще в грудні 2010 року, неодноразово повторюючи у всіх ефірах, що грошей немає (про що в принципі говорили чесно), представники Кабміну налаштовували на найгірше - соцгарантії будуть урізати. Попереджали - в 2011 році на виплату соціальної допомоги бюджету не вистачає 160 млрд. грн. Причому проблема списувалася на неспроможність минулої влади. В принципі, «минула» - це і нинішня теж, тому що борги збиралися не одну трійку років. Такий стан справ спровокував масові позови українців до судів, їх більше мільйона. Мабуть, минула влада була цілком задоволена тим, що всі ці звернення до служителів Феміди припадали пилом на полицях у пошуках коштів для оплати. Тобто, можна було не платити. Але писати не забороняли. І люди продовжували збільшувати обсяг позовів, в т.ч. до Європейського суду з прав людини. Він відреагував - зажадав вжити екстрених заходів для задоволення рішень, для чого нашій державі всього на всього не вистачає бюджету. Але згідно з Конституцією України (ст.22), звуження існуючих прав громадян неприпустиме. Питається, що владі робити. Потрібно придумати, щоб не скорочувати виплати, але й позовів щоб не було - навіщо ж ганьбитися на міжнародному рівні. Кабмін розробив законопроект "Про гарантії виконання рішень суду" (від 14 січня ц.р. № 7562), яким передбачається обмеження або скасування пільг для шахтарів, лікарів, вчителів, науковців, ветеранів війни, інвалідів війни, «чорнобильців» всіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці і багатьох інших категорій громадян. І основне - пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, все буде визначатися рішеннями уряду.

Депутати довго обходили непопулярний документ, який відразу ж після реєстрації у Верховній Раді став у ЗМІ топ-темою. Тоді влада пішла «іншим шляхом» - подала до ВР новий законопроект, назва якого цілком невинна - «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Депутатам пояснили, що ним передбачається значне поліпшення соціального забезпечення бюджетної сфери. Але є в даному документі (№ 8654) ще один пункт - соцвиплати будуть визначатися не розмірами згідно із законами, а постановами Кабміну. Тобто, в рамках бюджетних коштів. Депутати, мабуть, читаючи між рядків, 14 червня ц.р. проголосували «за», а Президент вже 16 червня підписав закон.

Що маємо на ділі - подавати в суд на невиконання державою держгарантій ви, звичайно, можете, але ваш позов не буде задоволений, бо до того часу з`явиться постанова уряду, що бюджетні кошти не дозволяють зараз оплачувати ці потреби. Регіонали домоглися свого, правда, не економічним шляхом, а політичним.

Як відзначає Вікторія Голуб, виконавчий директор Правової групи "Домініон", "даний закон жодним чином не обмежує безпосередньо саме право громадян на звернення до суду, оскільки останнє передбачено Конституцією України (ст.55). Також згідно зі ст. 124 Конституції і ст.5 Закону "Про судоустрій і статус суддів", правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а судові рішення є обов`язковими до виконання. Але в даному випадку, «впроваджуючи» такий механізм (законопроект № 8654) у сфері регулювання соціальних виплат - «за певних умов» - уряд України, не порушуючи конституційне право громадянина звертатися до суду і право на отримання соціальних виплат фактично обмежує підстави для його звернення до суду».

Нововведення не могло залишитися непоміченим - 15 червня в парламенті зареєстрований проект постанови Верховної Ради (N 8654-П) про скасування рішення про прийняття за основу і в цілому законопроекту № 8654, тому що воно було прийнято з грубим порушенням вимог Конституції і Регламенту ВР.

Все, що відбувається - гіркі наслідки роботи народних обранців, які введенням своєї картки в систему для голосування просувають у життя абсолютно безвідповідальні рішення. На сьогодні Україна має кілька сотень мільярдів гривень боргу за пільгами перед своїми громадянами. А для їх виплати у держави можливостей немає і, як пообіцяв глава Мін`юсту Олександр Лавринович, «ніколи не буде».

Може, варто в цілому переглянути соціальну політику, анулювати добру половину нескінченно зростаючих на обіцянках депутатів, як на дріжджах, пільг, замінити їх дієвої адресною допомогою. Про це багато говорять, але нічого конкретно не роблять. Крок, звичайно, болючий, але рано чи пізно без нього не обійтися. Вдумайтеся, тільки до 1 квітня валовий зовнішній борг України склав понад 120 млрд. дол. - 84% ВВП.

А Президент вважає, що в другому півріччі зарплати і пенсії необхідно підвищити. «Йде перевиконання дохідної частини бюджету. Потрібно подивитися, можливо, у другому півріччі ми можемо трошки підвищити заробітні плати, пенсії, подивитися по Пенсійному фонду, що у нас там робиться, які проблеми», - зазначив Віктор Янукович.

Цікаво, коли «подивляться», що ще придумають...

Олена Бистрицька (УНІАН)