Україна просить Йорданію прискорити розгляд консульської конвенції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до Короля Йорданії АБДАЛЛИ ІІ з проханням посприяти прискоренню розгляду йорданською стороною консульської конвенції між Україною і Йорданією.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час зустрічі у Києві М.АЗАРОВ відзначив, що важливість конвенції визначається тим, що в Йорданії більш як тисяча змішаних сімей, членами яких є громадяни України, а в Україні навчаються понад 3 тисяч йорданських студентів.

«Ми були б вдячні Вашій Величності за допомогу у прискоренні розгляду проекту двосторонньої консульської конвенції, яка перебуває на розгляді Вашого уряду з початку 2010 року», - сказав М.АЗАРОВ.