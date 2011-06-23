Експерти: пенсійна псевдореформа орієнтується на боротьбу з наслідками, а не причинами

Запропонована урядом пенсійна реформа, є псевдореформою і орієнтується на боротьбу з наслідками, а не причинами проблем у пенсійному забезпеченні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку було озвучено сьогодні в ході проведеного в УНІАН круглого столу на тему: «Останній шанс скоригувати пенсійну реформу: пропозиції профспілок, експертів і політиків».

Так, заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО зазначив, що проект закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», як в минулому, так і в новій редакції, пропонує українському суспільству псевдореформ. Замість проведення комплексу стратегічних заходів щодо ліквідації основних економічних, соціальних, демографічних причин дефіциту Пенсійного фонду, законопроект спрямований на вирішення тільки одного тактичного завдання - скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

«У новій версії Пенсійної реформи, запропонованій урядом, не враховані основні зауваження, висловлені профспілками, а саме - не створені три базових механізми пенсійної реформи: по-перше, не запропоновано нові механізми наповнення Пенсійного фонду, по-друге, не створено механізми збереження пенсійних коштів, і, по-третє, не озвучено способи боротьби з корупцією у системі пенсійного забезпечення» - підкреслив Г. КАБАНЧЕНКО.

«Це не можна назвати пенсійною реформою, тільки обмеженням соціальних гарантій громадян» - зазначає каже голова Спілки жінок України «За майбутнє дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Також вона зазначила, що «будь-які реформи приречені на невдачу, якщо суспільство їх не розуміє».

У той же час колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО зазначив, що для того, щоб пенсійна реформа була популярною, потрібно щоб при її проведенні існував баланс між інтересами громадян і держави.

На його думку, прийняття запропонованого урядом законопроекту призведе до розбалансування пенсійної системи.

П. РОЗЕНКО зазначив, що на сьогодні немає політичної волі розібратися зі спецпенсіями, при цьому влада намагається провести пенсійну реформу за рахунок малозабезпеченого населення.

Крім того, він підкреслив, що в запропонованому варіанті пенсійної реформи підвищення пенсійного віку не є основним негативним моментом. Так, окрім підвищення пенсійного віку передбачено зміну механізму нарахування пенсії, а також підвищення пенсійного стажу на 10 років. Ці дві норми знизять пенсії громадян десь на 250 грн.

У свою чергу голова Всеукраїнського конгресу профспілок Петро ПЕТРУЧЕНКО впевнений, що головна причина дефіциту Пенсійного фонду - не демографічні проблеми, а недосконалість економіки та наявність в її структурі величезного тіньового сектора.

Він вважає, що вирішення проблеми тінізації зарплат дозволило б збільшити надходження до ПФ на 40 млрд. грн., Ще близько 2 млрд. грн. можна отримати, вирішивши проблеми заборгованості зі сплати внесків до ПФ, а також 1,5 млрд. грн. - За рахунок відновлення збору з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.

На думку П. ПЕТРУЧЕНКО, говорити про підвищення пенсійного віку можна не раніше ніж через 5 років, та й то, тільки якщо вдасться вирішити проблеми тінізації економіки.

Народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що сьогодні замість пенсійної реформи в країні відбувається «геноцид населення похилого віку», і що замість обіцяної владою, такої потрібної економіці «шокової терапії», населення «отримало шок без терапії».