Правоохоронці оточили Печерський суд. Там зібралось понад 1,5 тис. прихильників Тимошенко

Представники правоохоронних органів сьогодні зранку оточили будівлю Печерського районного суду Києва, де о 9.00 має розпочатися попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці не пропускають до будівлі суду як прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, так і журналістів.

Правоохоронці перенаправляють журналістів до іншого кордону міліції, мотивуючи це тим, що саме там є прохід. На представників правоохоронних органів не діють слова журналістів, що це є перешкоджанням їхній професійній діяльності.

Деяким журналістам пощастило пройти через кордон лише завдяки допомозі народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».

На Хрещатику по обидва боки з прапорами стоять понад півтори тисячі прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.