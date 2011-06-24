Туск назвав «жахливим політичним сигналом» обмеження руху в Шенгенській зоні

Варшава. Глава польського уряду Дональд ТУСК назвав «жахливим політичним сигналом» можливість введення нових механізмів обмеження руху в рамках Шенгенської зони без детальних консультацій.

Про це він сказав польським журналістам у Брюсселі.

«Спочатку ми повинні отримати від Європейської комісії детальний опис цього механізму, побачити, як він має виглядати, і тоді, можливо, разом приймемо рішення», - сказав Д. ТУСК, якого цитують польські ЗМІ.

Д. ТУСК виступив проти оголошення Європейською Радою нових обмежень за підсумками дводенного саміту в Брюсселі.

За словами прем'єра Польщі, його країна підтримує заходи з протидії нелегальній міграції, але нові механізми не повинні підривати одну з основ Європейського Союзу - вільне пересування громадян.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Д.ТУСК заявляв, що Польща, яка приєдналася до Шенгенської зони наприкінці 2007 року, буде виступати проти введення контролю на кордонах держав - учасниць зони.

Розширення контролю на кордонах між шенгенськими країнами активно вимагає Франція.

Шенгенський кодекс дозволяє вводити країнам-членам контроль на кордонах до 30 днів у разі загрози для громадської безпеки.

Шенгенська зона, в яку входять 22 з 27 держав Євросоюзу, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн, була створена в 1985 році.