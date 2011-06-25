Між державами ЄС можуть відновитися перевірки на кордонах

Між державами-членами Європейського Союзу можуть відновитися перевірки на кордонах.

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це домовилися лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі.

Таке рішення стало реакцією на збільшення потоку мігрантів. Зважаючи на потік біженців з країн Північної Африки, 27 країн-членів ЄС готові у виняткових випадках дозволити обмежені у часі перевірки на кордонах у межах Шенгенського простору. Таке формулювання міститься у проекті підсумкової декларації саміту, який оприлюднили німецькі ЗМІ.

У документі записано, що Єврокомісія має до вересня розробити відповідну пропозицію, які зміни треба внести до Шенгенської угоди про безвізове пересування та скасування контролі на кордонах.

Лідери Євросоюзу наголошують, що принцип вільного пересування у межах ЄС залишається в силі. Перевірки можуть здійснюватися лише на окремих територіях та лише в проміжок обмеженого часу. Зокрема, вони можливі лише «у справді критичних ситуаціях, коли країна-член більше не в змозі виконувати свої зобов’язання щодо запобігання нелегальній міграції з третіх країн». Йдеться про можливі негативні наслідки для інших країн.

Приводом для можливого відновлення перевірок на кордонах у межах Євросоюзу стала травнева суперечка між Францією та Італією через африканських біженців та мігрантів. Італія видала тисячам мігрантів з Тунісу шенгенські візи, з якими вони вирушили далі до Франції. У відповідь Франція на деякий час закрила свій кордон з Італією. Обидві країни виступили ініціаторами змін у європейському законодавстві.

Не усі країни ЄС поділяють позицію урядів у Парижі та Римі. За даними ЗМІ, уряд Німеччини налаштований у цьому питанні скептично. Нещодавно у Євросоюзі спалахнула суперечка і навколо Данії, яка заявила про намір запровадити перевірки на кордонах з Німеччиною та Швецією.

Шенгенська угода вважається однією з базових у європейському законодавстві. Договір від 1985 року робить можливим вільне пересування в Європі без перевірок на кордонах.