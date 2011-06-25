КМДА планує створити комунальне підприємство з розвитку туризму
17:40, 25 червня 2011Соцполітика
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Київська міська державна адміністрація планує створити комунальне підприємство з розвитку туризму в місті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління економіки і інвестицій КМДА Ігор ДОВБАНЬ у ході громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, присвяченого розвитку туризму в столиці.
За його словами, наступного тижня буде оголошений міжнародний конкурс на посаду керівника комунального підприємства, яке займатиметься розвитком туризму.
«Я думаю, що депутатський корпус нас підтримає у створенні комунального підприємства», - сказав І.ДОВБАНЬ.
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