КМДА планує створити комунальне підприємство з розвитку туризму

Київська міська державна адміністрація планує створити комунальне підприємство з розвитку туризму в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління економіки і інвестицій КМДА Ігор ДОВБАНЬ у ході громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, присвяченого розвитку туризму в столиці.

За його словами, наступного тижня буде оголошений міжнародний конкурс на посаду керівника комунального підприємства, яке займатиметься розвитком туризму.

«Я думаю, що депутатський корпус нас підтримає у створенні комунального підприємства», - сказав І.ДОВБАНЬ.