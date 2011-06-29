У Харкові близько 2 тисяч чорнобильців протестують проти скорочення пенсій та соцгарантій

У Харкові близько 2 тисяч чорнобильців протестують проти скорочення пенсій та соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, частина представників харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас», Союзу чорнобильців України, районних в області організацій чорнобильців зібралися перед будівлею Держпрому, де розміщене Головне управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації, решта – в актовій залі у приміщенні Держпрому.

За словами члена Координаційної ради чорнобильських організацій при облдержадміністрації Валерія БІЛЯКОВА, чорнобильці, діти війни, військові пенсіонери занепокоєні змінами до законодавства про призначення пенсій.

В.БІЛЯКОВ наголосив, що серед чорнобильців ширяться чутки про те, що керівництво Пенсійного фонду розіслало у місцеві управління листи з наказом не виконувати рішення судів про призначення чорнобильцям пенсій, а тому є загроза скорочення соціального забезпечення ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Житель Краснограда, ліквідатор аварії на ЧАЕС, інвалід 3-ї групи Володимир ПІКАЛОВ зауважив, що багато чорнобильців зараз виплачують кредити, і після зменшення пенсії вони не зможуть вчасно повернути борги.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду у Харківській області Віктор АЧКАСОВ, виступаючи перед чорнобильцями, запевнив, що всі рішення судів про призначення пенсій, які набрали чинності, будуть виконуватися і вже призначені пенсії зменшені не будуть.

У свою чергу, голова об’єднання «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ наголосив, що чорнобильці Харкова після отриманих роз’яснень будуть тримати на контролі виплату пенсій ліквідаторам аварії і поки що не організовуватимуть «другого соціального майдану».

«Кабінет міністрів України начебто починає війну проти чорнобильців, дітей війни і військовослужбовців. Було прийнято рішення відмінити рішення судів. Поки що ми контролюємо процес, тому що від цієї влади можна очікувати неординарних випадів. Після цих роз’яснень ми почекаємо, але народ готовий поїхати й у Київ», - сказав він.