Рівень безробіття в Європі не змінився

Брюссель. У травні 2011 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність не змінився порівняно з квітнем, становивши 9,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у травні також не змінився порівняно з квітнем і становив 9,3%.

У травні 2011 року найнижчий рівень безробіття був зареєстрований у Нідерландах (4,2%), Австрії (4,3%) і Люксембурзі (4,5%).

Найбільший рівень безробіття в травні 2011 р. спостерігався в Іспанії (20,9%), Литві (16,3% у першому кварталі) і Латвії (16,2% у першому кварталі).

За даними Євростату, загалом у травні не мали роботи 15,510 млн. осіб у єврозоні й 22,378 млн. – у ЄС-27.

У травні 2010 року рівень безробіття в єврозоні становив 10,2%, в ЄС-27 – 9,7%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.