Влада Маріуполя закликала городян повідомляти про бомжів для їх обстеження на холеру

Маріупольська міська влада звернулася до всіх городян з проханням у разі виявлення осіб без певного місця проживання, які ведуть асоціальний спосіб життя, одразу повідомляти про їх місцезнаходження гуманітарний відділ міськради або за телефонами 103 і 102 для їх подальшого обстеження на холеру.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на начальника управління охорони здоров`я Маріупольської міськради Олександр ЖЕЛЕЗНЯКА.

За його словами, «дана категорія людей нездорова, у них дуже великий ризик зараження будь-якими інфекційними захворюваннями». «Ці люди, як мавпа з гранатою. Невідомо, що вони зроблять в наступний момент і куди підуть. Така людина, сама того не усвідомлюючи, є загрозою для всіх городян», - сказав О.ЖЕЛЕЗНЯК.

Він підкреслив, що зараз головне завдання для міста Маріуполя – ізолювати цей контингент людей, які традиційно мешкають у місцях масового скупчення городян: на ринках, пляжах, парках і скверах.

О.ЖЕЛЕЗНЯК повідомив, що «на виклик від жителів оперативно виїжджає спеціальна бригада і доставляє бездомних людей до ізолятору при міськлікарні № 1 для обстеження».

Начальник міського управління охорони здоров’я констатував, що на даний час в ізоляторі при міськлікарні № 1 перебувають 8 осіб, напередодні ще 6 бездомних було госпіталізовано до інфекційних відділень для подальшого лікування.

О.ЖЕЛЕЗНЯК запевнив, що проблем з локалізацією осередку холери в Маріуполі немає, а холерний госпіталь повністю забезпечено деззасобами, ліками і постільною білизною, закуплені навіть ліктьові дозатори.

Він нагадав, що на утримання госпіталю з міського бюджету було виділено додаткове фінансування у розмірі 335 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Маріуполі з підозрою на захворювання на холеру було госпіталізовано 19-го місцевого жителя. Цей чоловік ніде не працював, проживав в Іллічівському районі міста, вів асоціальний спосіб життя і періодично купався в річці Кальчик в районі промислових стоків.

27 червня до лікарні Маріуполя із захворюванням на холеру було доставлено молодого чоловіка без певного місця проживання.

Всього з 29 травня у місті офіційно було підтверджено 18 випадків захворювання на холеру і 9 випадків вібріононосійства у клінічно здорових людей.