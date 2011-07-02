У Данії схвалено закон про відновлення пунктів пропуску усередині Шенгенської зони

У Данії схвалено закон, яким поновлюються постійні пункти пропуску на її кордонах усередині Шенгенської зони.

Таким чином, усувається остання перешкода на шляху до реалізації урядового плану з боротьби із зростанням злочинності і напливом нелегальних іммігрантів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У п`ятницю Фінансовий комітет данського парламенту, що складається з 17 осіб, оголосив про схвалення законопроекту. Незадовго до цього спроба опозиційних депутатів відхилити закон зазнала фіаско.

Дії Данії вже викликали гостру критику в Німеччині, а також у керівництві Євросоюзу, де заявили, що прикордонний контроль порушує правила ЄС про вільне пересування усередині Шенгенської зони. Супротивники закону в самій Данії називають його поступкою націоналістам, бізнесмени побоюються, що він вдарить по данському експорту, а місцеві жителі передбачають довгі черги автомобілів на кордоні.