Лукашенко звинуватив зовнішні сили в нав'язуванні Білорусі «кольорової революції»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО звинуватив зовнішні сили в спробах нав`язати країні сценарій «кольорової революції».

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні в Мінську, відкриваючи парад на честь Дня незалежності Білорусі, О.ЛУКАШЕНКО сказав: «Вони прагнуть зруйнувати суспільну злагоду і поставити Білорусь на коліна».

На головну площу Мінська О.ЛУКАШЕНКО приїхав разом з молодшим сином Миколою.

Під час виступу Президента на площі мала пройти несанкціонована акція, яку організовує група в Інтернеті "Революція через соціальні мережі". Жителів міста закликали приходити на площу і плескати в долоні, коли говоритиме О.ЛУКАШЕНКО, не даючи таким чином йому виступати.

На Привокзальній площі у Мінську, де проходила несанкціонована акція протесту, було затримано кілька десятків осіб. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, для розгону учасників акції міліція застосувала сльозогінний газ. На місці проведення акції спалахнули сутички з міліціонерами. Міліція перекрила Привокзальну площу і виходи з метро і пояснювала те, що відбувається, проведенням спецзаходів.

За інформацією «Газети.ру», після того, як міліція розігнала акцію опозиції, на Привокзальну площу прибули знімальні групи державного телебачення, щоби відзняти сюжет про те, що у центрі Мінська «все спокійно».