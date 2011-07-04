Кабмін сьогодні має дати відповідь комітету ВР з питань пенсійної реформи

Уряд сьогодні має дати відповідь профільному комітету Верховної Ради з проблемних питань законопроекту про пенсійну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів голова Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій СУШКЕВИЧ повідомив, що в п'ятницю, 1 липня, члени комітету зустрічалися з віце-прем'єр-міністром України Сергієм Тігіпко. На зустрічі було запропоновано «знайти варіант поліпшення всіх позицій» даного законопроекту.

«Сьогодні до обіду уряд обіцяв дати відповідь щодо тих проблемних моментів, які хвилюють суспільство», - сказав В. СУШКЕВИЧ.

На Погоджувальній раді народний депутат від КПУ Валентин МАТВЄЄВ вимагав від імені фракції розглядати законопроект про реформування пенсійної реформи за повною процедурою, яка відповідає вимогам Регламенту Верховної Ради.

У відповідь голова ВР Володимир ЛИТВИН сказав, що парламент розгляне всі поправки до законопроекту, на яких наполягають народні депутати. На сьогоднішній день, за його словами, до даного законопроекту надійшло 1096 поправок.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наполягає на тому, щоб комітет згрупував всі поправки за напрямами, щоб депутати по кілька разів не голосували за одні й ті ж пропозиції, тому що це буде "додавати непотрібної роботи в сесійній залі».

У четвер, 7 липня, на вечірньому засіданні ВР планується розгляд у другому читанні законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».