Опозиція не допустить прийняття "антинародних реформ" - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує, що опозиція не допустить прийняття важливих законів з порушенням Конституції та законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ТОМЕНКО сказав на прес-конференції.

«Ми не допустимо, щоб відбувалося голосування у напівпорожньому залі», - сказав він.

Віце-спікер підкреслив, що в останній пленарний тиждень на цій сесії влада намагається легалізувати «п'ять антинародних реформ». У ВР заплановано розглянути законопроекти про пенсійну реформу, реформу в сфері охорони здоров'я, земельної реформи, а також про скорочення соціальних пільг для учасників війни і афганців.

Він зазначив, що п'ятоїю реформою є податкова, тобто внесення змін до Податкового кодексу. При цьому віце-спікер додав, що опозиція в цілому вітає такі зміни, але докладе всіх зусиль, щоб вони приймалися відповідно до законодавства, без порушень.

М. ТОМЕНКО підкреслив, що на сьогоднішній день більшість у парламенті не готова повернутися до пропозиції щодо особистого голосування кожного народного депутата з усіх питань порядку денного. Він пообіцяв, що опозиція робитиме все для того, щоб депутати особисто голосували за законопроекти, зокрема, за найважливіші.

«Ми знайдемо таку формулу, коли не числом, а вмінням будемо діяти в парламенті», - підкреслив М. ТОМЕНКО.

Він нагадав, що фракція "БЮТ-Батьківщина" на цьому тижні в повному складі буде перебувати на засіданнях Печерського райсуду Києва у справі проти колишнього прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, але коли парламент розглядатиме ключові законопроекти, «бютівці» перебуватимуть в сесійній залі, щоб не допустити порушень законодавства.