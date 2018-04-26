Вінниця упорядковує рекламний ринок

Естетичний вигляд Вінниці невдовзі має змінитись на краще, стати більш привабливішим як для мешканців, так і гостей міста. Виконавчий комітет міськради на наступному тижні планує затвердити Концепцію розвитку зовнішньої реклами та Правила її розміщення, які влада розробляє спільно з операторами ринку.

Керівництво міста зазначає, що на сьогодні приведенню до належного зовнішнього вигляду Вінниці приділяється все більше уваги, тому й постало питання відпрацювати документ, який би впливав на формування привабливого і естетичного міського середовища. Окрім цього, кожен процес має відбуватись за чіткими і зрозумілими правилами і тоді будь-які зловживання зводитимуться до мінімуму.

За словами мера Вінниці Володимира Гройсмана, в рамках запровадження Правил буде встановлено адаптаційний період до трьох років, аби оператори ринку змогли привести конструкції у відповідність до нових вимог. «Після цього з ними подовжать контракти на 5 років», - сказав В.Гройсман.

Він припускає, що реклами стане менше, проте вона матиме більш естетичний вигляд. «Модернізація рекламних конструкцій дозволить зробити місто більш привабливим та європейським, а їх кількість і типи регулюватимуться в залежності від району – у центрі їх буде менше, і за розмірами вони теж будуть більш компактними», - розповів В.Гройсман.

За рішенням міської ради, на кожному етапі означеної роботи проекти документів, які регулюватимуть діяльність у сфері зовнішніх рекламоносіїв, обговорюватимуться з операторами ринку.

Як зазначив секретар міської ради Сергій Моргунов, підприємці мають право завчасно знати про наміри влади і мати можливість висловити свою думку з приводу того чи іншого процесу. «Основна позиція міської влади полягає у тому, що всі дії мають відбуватись прозоро», - сказав С.Могрунов.

Він переконаний, що «обговорення із операторами ринку зовнішньої реклами, які працюють на території міста, документів, які ми плануємо прийняти у найближчому майбутньому, дасть можливість якісно впорядкувати цей процес, враховуючи інтереси всіх сторін».

Нещодавно відбулась перша така зустріч з 12 представниками найбільших підприємств, які мають рекламні площі у Вінниці. Вони зазначали, що подібна співпраця надала їм можливість чітко зрозуміти перспективи та переваги розроблення Концепції. Їх влаштовує те, що з’являться прості і зрозумілі правила гри і вони можуть взяти безпосередню участь у їх формуванні.

Зараз при наданні документів, які дозволяють операторам здійснювати свою діяльність, відповідний підрозділ міської ради керується Порядком видачі дозволів на право розміщення зовнішньої реклами (базується на Постанові Кабінету Міністрів №2067 від 29 грудня 2003 року), перша редакція якого була затверджена у 2004 році (з того часу лише вносились зміни). Документ не передбачає врегулювання багатьох речей, таких, наприклад, як визначення місць для встановлення рекламних щитів. Таким чином, весь цей час білборди, сіті-лайти та інші рекламоносії розміщувались досить хаотичного, в місцях, де оператори вважали за доцільне.

За словами директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максима Мартинюка, зараз найбільш насичені рекламоносіями великі міські перехрестя, а також проспект Коцюбинського, шосе Хмельницького, район Центрального автовокзалу.

Загалом у Вінниці їх налічується понад тисячу, вони встановлені відповідно до отриманих дозволів. За оцінками експертів, у місті є ще понад 500 рекламоносіїв (здебільшого це вивіски, вказівники, невеликі щити), які займають своє місце протизаконно. Окрім цього, далеко не всі рекламні носії встановлено із погодженням з органами Держгірпромнагляду.

«У багатьох мешканців і гостей міста складається враження, що вулиці просто переповнені рекламоносіями. В значній мірі це обумовлено тим, що місцями конструкцій дійсно забагато, а також тим, що вони розташовані хаотично, мають різний формат та монтуються не так, як треба, а так, як простіше. Результат – спотворення архітектурного обличчя міста», - констатував М.Мартинюк.

Він переконаний, що змінити ситуацію можна лише через прийняття в нових Правил розміщення зовнішньої реклами. «Формування зрозумілих процедур отримання дозволів і визначення чітких вимог до рекламоносіїв однозначно покращить як інтер’єр міста Вінниці, так і ситуацію на ринку», - наголосив М.Мартинюк.

Він додав, що досвід інших міст України свідчить, що впорядкування Правил розміщення рекламоносіїв – питання, яке зараз на часі.

Дмитро Володін