КМДА: підвищення вартості проїзду у метро зараз не планується
18:40, 04 липня 2011Соцполітика
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У Київській міськдержадміністрації запевняють, що вартість проїзду у столичному метро не підвищуватиметься.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час проведення розширеної апаратної наради.
«Я категорично запевняю, що сьогодні Київська міська державна адміністрація не планує підвищення вартості проїзду у столичному метрополітені», – сказав керівник КМДА.
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