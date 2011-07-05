Секретаріат КМУ: ніякої «вибірковості» щодо журналістів немає

Заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України Євген КРАВЕЦЬ зазначає, що ніякої «вибірковості» щодо журналістів, які бажають висвітлювати заходи за участю прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, немає.

У переданому УНІАН коментарі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю СКМУ до матеріалу «Юрист: охорона Азарова порушує Закон «Про інформацію» (http://www.unian.net/ukr/news/news-444130.html), зазначається:«Представники ЗМІ, які бажають висвітлювати роботу уряду і прем'єр-міністра України, можуть робити це безперешкодно, без всяких обмежень. Будь-якому публічному заходу з участю М. АЗАРОВА передує широка акредитація, яку проводить Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Інформація про захід розміщується на Урядовому порталі, як правило, за день до його проведення, і всі бажаючі представники ЗМІ можуть акредитуватися на нього за телефонами (зазвичай вказується 3-4 телефони) або надіславши відповідну інформацію на електронну адресу. Ми завжди зацікавлені в найбільш широкому висвітленні діяльності уряду і прем'єр-міністра України».

Що стосується заходів за участю М. АЗАРОВА 21 і 22 червня, про які йде мова в матеріалі «Юрист: охорона Азарова порушує Закон «Про інформацію», заступник директора Департаменту Є. КРАВЕЦЬ повідомляє наступне: «На відкриття оновленого хірургічного комплексу Інституту раку акредитувалися більше 60 журналістів, представники багатьох українських ЗМІ. У програмі заходу був організований і підхід до преси прем'єр-міністра, де журналісти могли поставити запитання главі уряду як по темі заходу, так і будь-які інші. До речі, така практика спілкування М. АЗАРОВА зі ЗМІ є традиційною. Що стосується заходів, які відбувалися 22 червня, то в цей день підходу до преси не було, оскільки це не передбачалося протоколом».

«Наголошую, що ніякої «вибірковості» щодо журналістів, які бажають висвітлювати заходи за участю прем'єр-міністра України, немає. Детальніше про час і місце їх проведення можна дізнатися на сайті kmu.gov.ua в рубриці «Анонси урядових заходів», - заявив Є. КРАВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, юрист Київської незалежної медіа-профспілки Людмила Опришко зазначила, що охорона прем'єр-міністра України М. АЗАРОВА порушує закон «Про інформацію» в редакції від 13 січня 2011 року, коли частина журналістів не підпускає до чиновника.

Таку відповідь юрист дала на запит журналіста LB.ua Андрія ЯНИЦЬКИХ щодо фактів, викладених у статті «Азаров розчищає дорогу «обраним» журналістам» від 22 червня 2011 року. У статті йдеться про те, що охорона М. АЗАРОВА двічі не пропустила частина журналістів до прем'єр-міністра: 21 червня під час відкриття хірургічного комплексу Інституту раку і 22 червня під час покладання квітів до Могили невідомого солдата.

«Відповідно до статті 3 Закону України «Про інформацію» в редакції від 13.01.2011 року, основними напрямами державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного до інформації, забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації і тому подібне», - йдеться в коментарі юриста КНМП.