Розпочато відбір кандидатів у київські волонтери Євро-2012

У Києві з 1 липня 2011 року почався відбір кандидатів у волонтери на Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, співбесіди з кандидатами проходять у створених опорних центрах, які в майбутньому будуть служити для забезпечення і підтримки волонтерів під час обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи в 2012 році а саме: на базі спеціалізованих шкіл № 43 , 53, 207, 214 і середньої загальноосвітньої школи № 78.

Як повідомляють у Головному управлінні з питань підготовки та проведення Євро-2012, будуть відбирати волонтерів фахівці науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Академії педагогічних наук при Міністерстві освіти і науки України, який став переможцем відкритих конкурсних торгів. Даний центр має значний досвід в організації українських та міжнародних волонтерських проектів. Відбір волонтерів здійснюють виключно фахівці з психології, педагогічні працівники та викладачі з мовної підготовки, які мають відповідні вчені звання, наукові ступені та сертифікати. Прийматимуть волонтерів на роботу за результатами співбесіди на іноземній мові.

Нагадаємо, станом на початок липня 2011 року на веб-сайті приймаючого міста Києва зареєструвалося понад 6 тисяч кандидатів у волонтери. Програма підготовки «Київський волонтер» набуває все більшої популярності не тільки в Україні. Стати київським волонтером вже висловили бажання громадяни з Німеччини, Польщі, Азербайджану, Норвегії, Канади, Грузії, США і навіть з Індії. Долучитися до футбольного свята в столиці найбільше прагнуть дівчата і жінки - 71%. 16% з усіх зареєстрованих вже мали попередній досвід роботи у волонтерських проектах, 83% - студенти, а 94% мають бажання пройти безкоштовний курс практико-мовної підготовки.

Щодо напрямків роботи, то найбільше кандидати у волонтери хотіли б надавати інформаційну підтримку вболівальникам - 47%, працювати в медіа центрі приймаючого міста висловили бажання 45%, допомагати в офіційній фан-зоні - 35%. Найменше бажання викликає у молодих людей мовна допомога службам безпеки міста - лише 7% бажаючих.