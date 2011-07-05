Янукович доручив Тігіпку підготувати законопроект щодо легалізації зарплат

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ підготувати законопроект щодо легалізації заробітної плати.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке доручення було дано Президентом під час зустрічі з міністром.

Як повідомив після зустрічі С.ТІГІПКО, обговорювалося питання щодо внесення поправок у законопроект про пенсійну реформу. Міністр соціальної політики зазначив, що саме обговоренню коректив до цього документа сьогодні присвятить роботу відповідний комітет Верховної Ради України.

Також, за словами міністра, В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду за два місяці підготувати законопроекти щодо легалізації заробітної плати і робочих місць, Трудового кодексу та впровадження другого рівня пенсійної реформи, і вже у вересні поточного року винести ці питання на громадське обговорення.

Підбиваючи підсумки зустрічі, С.ТІГІПКО підкреслив, що за умови реалізації усіх поставлених завдань Президента України уряд матиме змогу збільшити пенсії 60% пенсіонерів уже наступного року. «Це комплексне рішення, і для його реалізації нам необхідно проголосувати за ті зміни до пенсійного законодавства, які ми зараз внесли… Завдяки такому комплексу рішень ми зможемо досягнути того, що пенсіонери почнуть отримувати більші пенсії», - резюмував С.ТІГІПКО.