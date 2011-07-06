Тігіпко обіцяє - уряд підтримає конструктивні поправки до пенсійної реформи

Віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО обіцяє, що уряд підтримає конструктивні поправки до законопроекту про пенсійну реформу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Сильна Україна», про це він заявив в інтерв’ю Українському радіо.

За словами С.ТІГІПКА, більшість запропонованих до законопроекту поправок – це уточнення, які не змінюють його суті.

Однак є й пропозиції відмовитися від непопулярних кроків – зокрема, скасувати підвищення пенсійного віку, не збільшувати стаж та вислугу років. «Я буду наполягати на тому, щоб такі поправки не враховувалися», – заявив віце-прем’єр-міністр.

На думку урядовця, ці пропозиції є безвідповідальними.

«У популізм ми погралися, в результаті наша країна сьогодні – друга за бідністю в Європі. І причина – в тому, що ми не реформуємо державу, не йдемо на непопулярні кроки. Політики-популісти на цьому набирають бали, а країна банкрутує. Досить. Час вирішувати проблеми і приймати необхідні рішення», – сказав С.ТІГІПКО.

Разом з тим він висловив упевненість, що конструктивні поправки будуть підтримані урядом. «Група поправок стосується пом’якшення деяких норм. На них уряд зможе погодитися. Бо якщо вже ми вирішили йти на непопулярні кроки, то потрібно це робити м’яко. Це буде чесно стосовно людей», – зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр також повідомив, що профільний парламентський комітет уже опрацював зміни до документу. «Я бачу, що є налаштованість розглянути питання пенсійної реформи остаточно», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада завтра, 7 липня, має намір розглянути урядовий законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».