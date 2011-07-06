Партія «Батьківщина» 7 липня розпочне акцію протесту проти прийняття пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради України народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Він наголосив, що «акції протесту почнуться у четвер, 7 липня, о 9 годин ранку на Хрещатику, 42, біля Печерського суду». Він зазначив, що вони пройдуть під лозунгами: «Скажемо ні пенсійному геноциду», «Ні репресіям».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що «коли подібні пенсійні реформи були у Франції, то 4 мільйони людей вийшли на вулиці».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив: «Перестаньте спати? Де наші профспілки? Треба захистити свої інтереси».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада завтра, 7 липня, має намір розглянути урядовий законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».