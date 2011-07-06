У Києві з червня фонд оплати праці медиків зріс на 25%

У другому півріччі фонд оплати праці працівників сфери охорони здоров’я столиці зросте на 25% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час зустрічі з головними лікарями столичних медичних закладів 5 липня.

«Якщо в цілому порахувати, то ми маємо збільшення видатків тільки по фонду оплати праці приблизно на 250 мільйонів гривень. Це означає ріст фонду оплати праці у другому півріччі на 25% у порівнянні із минулим роком. Отже, тенденція закладається позитивна. Хочу висловити переконання, що ми не втратимо позитивної динаміки у цьому питанні і будемо намагатись вишукувати додаткові ресурси та підтримувати наших медиків», – сказав О.ПОПОВ.

Він нагадав, що у першому кварталі 2011 р. за рахунок внесення змін до бюджету столиці було виділено кошти у розмірі 200 млн. грн. на збільшення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, з яких 60 млн. грн. – для працівників галузі охорони здоров’я. Також, за словами голови КМДА, було прийнято рішення на ці цілі виділити ще 22 млн. грн. із 1 червня. Окрім того, до Дня медичного працівника Київська міська держадміністрація перерахувала близько 60 млн. грн.

В повідомленні окремо відзначається, що на державному рівні було прийнято рішення щодо збільшення фонду оплати праці працівникам охорони здоров’я. Що стосується Києва, то це додатково приблизно 80 млн. грн.