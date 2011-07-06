На теренах СНД зберігається близько 180 потенційних конфліктів – російський експерт

Москва. На теренах Співдружності Незалежних Держав зберігається близько 180 потенційних конфліктів.

Про це УНІАН сказав заступник директора Інституту етнології та антропології ім. Миклухо-Маклая Російської академії наук Володимир ЗОРІН.

«На теренах СНД у ході розвалу Радянського Союзу залишилося за оцінками експертів близько 180 невирішених або закладених конфліктів, які були запрограмовані національно-територіальним розмежуванням у 30-ті роки», - сказав В.ЗОРІН.

За його словами, ситуація з міжнаціональними відносинами в Росії відображає загальні процеси, які відбуваються на теренах СНД.

Крім того, однією з причин загострення міжнаціональних відносин на теренах СНД, зокрема в Росії, на його думку, є економічна криза й міжнародний тероризм.

Експерт підкреслив, що рівень міграції до Росії також є серйозним чинником, здатним загострити міжнаціональні відносини.

«З таким рівнем міграції російська влада і російське суспільство ніколи не стикалися. Ми сьогодні за різними оцінками займаємо друге або третє місце за рівнем міграції в світі. 70 років Росія була закритою країною, тепер ми відкриті, й це питання є дуже актуальним», - сказав він.

В.ЗОРІН зазначив, що мігрантофобія не була належним чином оцінена владою РФ.

За його словами, конфлікти між сусідами, наприклад у місті Ош Киргизії, де пройшли зіткнення киргизів і узбеків, призвели до зростання напруженості й конфліктів між мігрантами цих національностей у Росії.