Малозабезпечені сім’ї, де є студенти віком до 23 років, матимуть право на соцдопомогу
13:12, 06 липня 2011Соцполітика
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Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 276 із 354 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом вносяться зміни до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, якими передбачено включення до складу малозабезпеченої сім’ї повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації.
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