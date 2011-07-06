Томенко: голосування регіоналів за "пенсіонку" - поганий подарунок до дня народження Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що голосування народних депутатів від Партії регіонів за ухвалення пенсійної реформи стане поганим подарунком до дня народження Президента Україна Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки призведе до істотного зниження його популярності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це М. ТОМЕНКО сказав, відповідаючи на питання журналістів про те, чи планує опозиція відзначати день народження Президента В. ЯНУКОВИЧА і який подарунок йому готує. Як відомо, В. ЯНУКОВИЧ народився 9 липня 1950 року.

На думку віце-спікера, найкращим подарунком Президенту від опозиції було б несхвалення пенсійної та інших антинародних реформ. «Кращим подарунком для В. ЯНУКОВИЧА було б неприйняття антинародних законопроектів, які будуть розглядатися в парламенті, насамперед, у четвер», - сказав М. ТОМЕНКО. «Непідтримка антинародної пенсійної реформи, законопроектів, якими скорочуються заклади охорони здоров'я, зменшуються соціальні пільги тощо», - пояснив він.

На переконання віце-спікера, це був би реальний подарунок В. ЯНУКОВИЧУ, оскільки він сприяв би збільшенню популярності Президента України.

«Замість цього, як не дивно, Партія регіонів та її союзники, голосуючи за ці законопроекти, насамперед це стосується підвищення пенсійного віку, збільшення трудового стажу, можливості скорочення закладів охорони здоров'я, зроблять «своєрідний подарунок» до Дня народження Президента, оскільки очевидно, що після прийняття цих реформ рейтинг його популярності істотно знизиться », - зазначив М. ТОМЕНКО.