Припинено роботу 30 баз відпочинку в курортній зоні Коблево

Державна екологічна інспекція в Миколаївській області призупинила роботу 30 баз відпочинку в рекреаційній зоні Коблево в Березанському районі Миколаївської області. Про це УНІАН повідомили в Держекоінспекції в Миколаївській області.

На вимогу Миколаївської міжрайонної природоохоронної прокуратури була проведена перевірка 37 суб'єктів господарської діяльності, що працюють на узбережжі. Порушення були виявлені в більшості перевірених об'єктів, що мають мають різні форми господарювання.

Основні порушення - відсутність дозволів на розміщення відходів, а на деяких базах відпочинку також немає дозволів і на викид в атмосферу забруднюючих речовин. Про факти виявлених порушень фахівці екоінспекції повідомили в Миколаївську обласну прокуратуру та Миколаївську облгосадмінсітрацію.

Керівники баз відпочинку, де допущені порушення, притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.82 КУпАП та сплатили штрафи в розмірі 850 грн.

В даний час вирішується питання про тимчасове припинення діяльності ще 5 суб'єктів господарювання на Чорноморському узбережжі області. Перевірки дотримання природоохоронного законодавства в зоні відпочинку Коблево і Рибаківка тривають.