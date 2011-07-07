Принципи надання екстреної меддопомоги змінять. Визначено пілотні регіони

У Міністерстві охорони здоров’я України вважають, що для покращення якості і доступності екстреної медичної допомоги населенню необхідно змінити принципи організації надання екстреної медичної допомоги.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МОЗ.

Згідно з повідомленням, необхідні зміни викладені в проекті Закону України «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги», який погоджено з усіма міністерствами і відомствами і, який зараз перебуває у Кабінеті Міністрів. «Після прийняття цього закону передбачається створення єдиного територіального центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф на території областей, якому будуть підпорядковуватися служба швидкої медичної допомоги, підрозділи медицини катастроф, що функціонують сьогодні. Також передбачається, що відповідальність за організацію надання швидкої медичної допомоги нестимуть обласні державні адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Апробація цієї системи почнеться з пілотних регіонів України, якими є Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ, зазначають у МОЗ.

«Модель служби екстреної медичної допомоги, яка існує сьогодні, фактично не змінювалася з 30-х років минулого століття, її особливістю була наявність станцій швидкої допомоги у великих містах і відділень швидкої допомоги у сільській місцевості без існування єдиної системи управління. Екстрена медична допомога має базуватися на принципі єдиного медичного простору і мати чітку вертикаль», - цитує прес-служба начальника відділу екстреної медичної допомоги МОЗ Михайла СТРЕЛЬНИКОВА.