Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив досвід Києва у забезпеченні соціальним житлом ветеранів і малозабезпечених громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві під час ознайомлення зі станом реалізації державної політики у сфері забезпечення житлом малозахищених верств населення та надання державної підтримки у будівництві та придбанні доступного житла.

Президент взяв участь у церемонії вручення ключів від квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам програми будівництва доступного житла за державної підтримки (у новозбудованому будинку на вулиці Вільямса, 3-А).

«Ми застосували сьогодні державно-приватне партнерство. Держава фінансує 70%, 30% - громадяни. Міська рада замовляє соціальне житло для людей, які заслуговують з боку держави повагу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це питання певний період часу гальмувалось, але зараз до його вирішення знову повернулись.

«Ми сьогодні маємо це невеличке свято, яке відкриває шлях в розбудову у такий спосіб житла по всій країні. Сталося так, що кияни стали першими», - наголосив Президент і подякував будівельникам та столичній владі за роботу в реалізації проекту.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що і надалі держава намагатиметься максимально допомагати у питанні забезпечення соціальним житлом малозахищених громадян.

У будинку по вулиці Вільямса, 3-А 231 квартира, з яких 30 квартир безкоштовно надаються ветеранам Великої Вітчизняної війни, що є інвалідами І групи, а 146 квартир передаються по програмі «Доступне житло».

За інформацією КМДА, кошторисна вартість будинку складає 115436,7 тис. грн.

Державна підтримка у його будівництві склала 23542,5 тис. грн.

Вартість 30 квартир, які передаються інвалідам війни, - 13283,8 тис. грн. (кошти державного бюджету – 11231,5 тис. грн. і міського бюджету – 2052,3 тис. грн.). Загальна площа цих 30 квартир 1405 кв. м. Площа переданих за програмою «Доступне житло» квартир – 10129,6 кв. м.

Будівництво здійснювала компанія «Ліко Холдинг».