В Україні у стані гострого соціального відторгнення перебуває майже 40% домогосподарств

В Україні у стані гострого соціального відторгнення знаходиться 37,7% домогосподарств, власники яких розрізняються за своїм демографічним складом, статусом на ринку праці, освітою та місцем проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Національній доповіді про людський розвиток у 2011 році, яку сьогодні презентовано у Києві.

"Ризики гострого соціального відторгнення є значно вищими в домогосподарствах з особами похилого віку, а також в багатодітних сім’ях із пенсіонерами", - йдеться у доповіді.

Експерти вважають, що не менш вагомими чинниками гострого соціального відторгнення є наявність у родині безробітних та низький рівень освіти.

"Частка домогосподарств, які знаходяться в стані критичного соціального відторгнення, становить 16,9%. За своїм демографічним профілем ця категорія майже не відрізняється від тих, які потерпають від гострого відторгнення: дещо більшою є частка сімей з неповнолітніми дітьми та дещо меншою – частка сімей, які складаються виключно з пенсіонерів", - йдеться у доповіді.

За результатами дослідження, критичне соціальне відторгнення значно більше поширено у сільській місцевості, особливо порівняно з великим містами: ризик, розрахований для селян, перевищує такий рівень для жителів великих міст втричі.

"Те, що майже 38% наших домогосподарств знаходяться у стані гострого соціального відторгнення і майже 17% - у стані критичного відторгнення, це говорить про те, що є над чим працювати. Інші індекси, які є в цій доповіді, свідчать про те, що Україна посідає середнє місце серед інших країн СНД. Здавалося б, немає жодної драми, але є підстава серйозно замислитися над тим, як ми вибудовуємо стратегію вдосконалення нашого суспільства і яким шляхом ми йдемо у процесі вирішення основних соціально-економічних проблем", - сказала перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, коментуючи національну доповідь.

На її думку, доповідь про людський розвиток цікава не лише науковцям. "Я впевнена, що ця доповідь може стати дуже добрим індикатором того, що у нас сьогодні є, може стати дуже добрим моніторинговим інструментом, як ми просуватимемося далі для того, щоб скоригувати ті завдання, які визначені у програмі Президента, для вирішення проблем", - переконана І.АКІМОВА.