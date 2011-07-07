На Дніпропетровщині створять санаторно-оздоровчий центр для дітей-сиріт

У Новомосковському районі Дніпропетровської області на базі недіючого дитячого табору відпочинку буде відкрито обласний комунальний санаторно-оздоровчий центр адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Проведено необхідні тендери на виконання реконструкції табору. На реконструкцію цього року вже виділено з держбюджету 11 млн. грн., з обласного бюджету – 3,7 млн. грн. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту табору – близько 32 млн грн.

Об`єкт планується завершити до кінця травня наступного року.

Санаторно-оздоровчий центр для дітей-сиріт, який працюватиме цілорічно, розрахований на 300 місць. Тут передбачені школа, дитячий садок, обладнані сучасним устаткуванням медичний корпус, клуб та спортивні майданчики.

У Дніпропетровській області нараховується 9,8 тис. дітей-сиріт. З них 7,2 тис. – шкільного віку.