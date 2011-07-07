Президент підписав ряд соціально важливих законів - Акімова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ряд соціально важливих законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 7 липня, на брифінгу заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що підписані закони стосуються захисту прав сімей з дітьми.

«Перший закон скорочує терміни призначення пенсій за особливі заслуги багатодітним матерям. Хочу нагадати, що у нас зараз 31 тис. таких багатодітних матерів, які при минулому режимі призначення пенсій за особливі заслуги могли очікувати більш ніж по півроку. Цей закон передає право призначення цих спеціальних пенсій на рівень місцевих адміністрацій. Це істотно скорочує терміни», - сказала І. АКІМОВА.

Також вона повідомила, що Президент підписав закон, яким передбачається зменшення документи необхідних для отримання допомоги по вагітності та за пологами.

«Зараз це стосується близько 260 тис. жінок. Розмір цієї допомоги становить 1008 грн і якнайшвидше її отримання залежить від спрощення отримання документації», - зазначила І. АКІМОВА.

Третій закон, підписаний Президентом, за словами заступника глави Адміністрації Президента стосується багатодітних сімей.

«По-перше, змінюється статус багатодітної сім'ї. Зараз цей статус отримують ті родини, які виховують дітей від різних шлюбів. До цих пір ця проблема була не врегульована і викликала нерівний підхід у врегулюванні допомоги сім'ям, де виховують дітей від одного і від різних шлюбів. Цей закон дозволяє включити в загальний оборот близько 28 тис. сімей»- сказала АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, у березні В. ЯНУКОВИЧ пообіцяв збільшити допомогу з боку держави багатодітним сім'ям.