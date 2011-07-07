ВР розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про пенсійну реформу

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду голова Комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій СУШКЕВИЧ зазначив, що до проекту закону були подані 1179 поправок. За його словами, 528 поправок були враховані повністю або частково, а 651 відхилено.

У ложі уряду перебуває віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ встановив перед С. ТІГІПКО невеликий плакат із зображенням хреста, під яким написано: «За соціальний фашизм».