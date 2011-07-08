Пенсії для інвалідів нараховуватимуть за новим принципом

Верховна Рада України ухвалила рішення, що особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, в залежності від групи інвалідності та за наявності визначеного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна поправка до законопроекту про пенсійну реформу врахована в редакції, підготовленій до другого читання, і ще раз підтверджена голосуванням у 256 голосів народних депутатів із 339 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, передбачено для інвалідів І групи: до досягнення особою 25 років включно - 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 року включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років; від 41 років до досягнення особою 43 років включно — 7 років; від 44 року до досягнення особою 48 років включно — 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років; від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років.

Для інвалідів ІІ та ІІІ груп – до досягнення особою 23 років включно - 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років; від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років; від 38 року до досягнення особою 39 років включно — 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.