Міліція перекрила прохід вулицями Києва під Українським домом

Міліція перекрила прохід центральними вулицями Києва під Українським домом, де відбувається пікет прихильників Партії регіонів на підтримку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, співробітники міліції встановили залізну огорожу на початку Хрещатика, перед Європейською площею, і пропускають у напрямку площі лише журналістів, які йдуть на прес-конференцію В.ЯНУКОВИЧА в Український дім, а також, із певними затримками, людей, які працюють в офісах поблизу Українського дому.

Також працівники міліції стоять навколо всієї Європейської площі, зокрема, з боку вулиці Грушевського та Володимирського узвозу.

На Європейській площі за кордонами міліції перебувають близько 2 тисяч прихильників Партії регіонів, які тримають державні прапори, прапори Партії регіонів, а також прапори організації «Молоді регіони».

Як відомо, сьогодні об 11.00 в Українському домі має розпочатися прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА.