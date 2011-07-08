Прийнята пенсійна реформа наближає кризу пенсійної системи України - експерт

Прийнята пенсійна реформа наближає кризу пенсійної системи України. Таку думку висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА в коментарі, переданому агентству УНІАН, щодо прийнятого закону про пенсійну реформу.

«Прийнятий закон № 7455 щодо пенсійної системи України, який ряд чиновників чомусь називають «реформою», змінює ряд параметрів, пов'язаних з розподілом коштів, що накопичуються Пенсійним фондом, але не стосується структурних змін самої пенсійної системи», - зазначив експерт.

За його словами, головне питання - яким чином збільшити надходження до Пенсійного фонду, залишився без відповіді.

В. ЗАСТАВА відзначив, що населення України старіє. Це означає, що в середньостроковій перспективі (10 - 15 років) черговий український уряд буде змушений знову піднімати вік виходу на пенсію, щоб обмежити збільшення кількості пенсіонерів і таким чином уникнути дефолту пенсійної системи країни. «Прийнятий закон не вирішує основних проблем пенсійної системи, а лише створює видимість їх вирішення. У кінцевому підсумку це призведе до повної кризи пенсійної системи», - заявив експерт Інституту Горшеніна.

Говорячи про очікування суспільства щодо реалізованої пенсійної реформи, В. ЗАСТАВА зазначив, що вони не збігаються з намірами уряду та можливостями української економіки.

За його словами, дослідження Інституту Горшеніна чітко показують, що дві третини українського суспільства виступають за проведення пенсійної реформи. Основні очікування людей: збільшення розміру пенсій, зміна принципу їх нарахування (згідно справедливому підрахунку стажу, рівня зарплати та ін.) і зменшення віку громадян для виходу на пенсію. При цьому більшість виступає за солідарну пенсійну систему в країні і не розраховує на яке-небудь інше джерело доходів, крім державної пенсії.

Як вважає експерт, ці дані свідчать, що з боку суспільства не сформоване замовлення на структурну реформу пенсійної системи. «Більше половини громадян країни (в основному пенсіонери й ті, хто в найближчі 15 років може вийти на пенсію), поки не готові, що називається, керувати своєю пенсією, наприклад, через накопичувальну систему та особисті пенсійні рахунки, а продовжують перекладати відповідальність на державу», - упевнений В. ЗАСТАВА.

«Зі свого ж боку уряд через цю «реформу» намагається подолати реальний дефіцит Пенсійного фонду і зміцнити основу для продовження процесу кредитування України з боку МВФ. Ні про яке збільшення розмірів пенсій за теперішніх умов не йдеться. При цьому відсутні пояснення того, через які реальні економічні інструменти можна збільшити надходження до Пенсійного фонду», - заявив експерт.