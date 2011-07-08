Опозиція вимагає від Януковича ветувати закон про пенсійну реформу

Опозиція звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою ветувати прийнятий сьогодні вночі закон про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявив народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція «Наша Україна - Народна Самооборона»).

За його словами, «неконституційний» закон про пенсійну реформу необхідно ветувати, і це «може хоч якось виправити ситуацію».

«У тому випадку, якщо Президент України не заветує цей закон, опозиція прийняла рішення подати до Конституційного Суду подання про визнання цього закону неконституційним. Ми виграємо цей суд, якщо суд не буде під тиском Адміністрації Президента», - підкреслив А. ЯЦЕНЮК.