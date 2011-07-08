Янукович висловив співчуття українцям у зв'язку з втратами через проведення реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття українцям у зв'язку з втратами, які вони зазнають через проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я співчуваю сьогодні, в деяких випадках, де ми маємо втрати, співчуваю людям. Але без цього немає майбутнього ... тому цей шлях неминучий. І вимоги, які я ставлю перед чиновниками всіх рівнів, однакові - потрібно ефективно діяти, продумувати кожен свій крок», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ситуація, в якій зараз знаходиться країна, ще рік тому була повністю прогнозованою, і все, що відбувалося в цьому, і в минулому році - це були скоординовані дії влади, бажання суспільства змінити ситуацію на краще.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що 2010 рік був визначальним, стартовим роком для України, бо прийшла нова команда, яка взяла на себе відповідальність за державу. Зокрема, влада взяла зобов'язання поліпшити ситуацію в економіці. Також потрібно було за всяку ціну зберегти рівень соціальних виплат. «Як мінімум, 100% платити пенсії, заробітні плати, соціальні витрати, а краще підвищити їх», - сказав він.

Президент зазначив, що вдалося зупинити падіння економічних показників і почати економічне зростання. «Зарплати зросли на 10%, але це не те, чого нам хотілося», - сказав він.

«Що стосується реформ - це те, без чого країна далі жити не може. Це той шлях, який зобов'язує сьогодні владу робити рішучі кроки в майбутнє. Зі світового досвіду - початок реформ завжди болісний, ​​і іноді вони дають несподіваний результат. Тому їх потрібно проводити професійно, виважено, враховуючи світовий досвід, і тримати весь час руку на пульсі, як до цього ставиться суспільство», - зазначив В. ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що у 2010 році були зроблені перші кроки, і влада почала реформи в семи напрямках, у 2011 році реалізація реформ триває, розпочато зміни в інших галузях.

«Фундамент розвитку сильної держави, фундамент покращення життя людей ми почали будувати в минулому році», - сказав Президент.

Глава держави переконаний, що реформи дадуть позитивний ефект, тобто підвищать якість життя українців, але це, за його словами, відбудеться не так скоро, як хотілося б.

За його словами, сьогодні влада, як ніколи за 20 років, діє узгоджено, професійно.

У той же час Президент погодився, що за півтора роки в діях влади були прорахунки і помилки, і зазначив, що ці помилки треба виправляти.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, він неодноразово вказував уряду на недоліки в роботі.

Крім того, бюрократія, яка звикла жити по-старому, протидіє проведенню реформ, додав Президент. «А по-старому - це думати лише про себе і займатися корупцією», - зауважив він.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що владі вдалося зломити цей опір, і сьогодні прийнято багато рішень щодо вдосконалення системи влади.

Він пообіцяв, що кадрові зміни в державі будуть продовжуватися, оскільки не всі посадові особи встигають за змінами.