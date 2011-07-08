Реально за пенсійну реформу проголосували не більше 143 депутатів - Томенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що у опозиції є всі підстави звернутися до Конституційного Суду з приводу пенсійної реформи, оскільки відповідний закон був прийнятий фактично не більше ніж 143 народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

Як сказав віце-спікер, за ухвалення пенсійної реформи проголосували 248 народних депутатів, однак, відповідно до письмової реєстрації, в сесійній залі перебували лише 143 депутати.

«Я проаналізував, і побачив, що, відповідно до письмової реєстрації, з 248 народних депутатів, які підтримали пенсійну реформу, були присутні лише 143», - сказав М. ТОМЕНКО.

За його словами, це є дуже важливим аргументом при зверненні до Конституційного Суду крім того, що закон про пенсійну реформу є за змістом антиконституційним.

«Це дуже серйозний аргумент для вето Президента, для Конституційного Суду», - сказав віце-спікер.

Він додав, що опозиція використає всі аргументи, щоб не допустити, щоб ця пенсійна реформа стала законом.

За його словами, якщо Президент все ж підпише відповідний закон, то правова диспозиція опозиційних фракцій буде дуже сильною, оскільки є прямі норми, які порушують Конституцію.

М. ТОМЕНКО також не виключив, що до Конституційного Суду можуть звернутися і депутати від більшості, які будуть незадоволені обмеженням розміру максимальної пенсії. «У мене є підозри, що крім нас ще знайдеться група депутатів від більшості, що направить звернення щодо вищої межі пенсії», - додав він.

Кажучи в цілому про процедуру прийняття пенсійної реформи, М. ТОМЕНКО зауважив, що є хоч один позитивний момент: нинішня влада «не додумалася ввести 6-відсотковий податок на бездітність, як це було колись прийнято, також 8 липня за радянської влади».